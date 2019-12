5 Dicembre 2019

Il Comune di Marcellinara (CZ) appalta la concessione in diritto di superficie del terreno comunale per la riconversione energetica con utilizzo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico). Nello specifico è prevista la realizzazione di serre fotovoltaiche o di un impianto a terra. Importo: non dichiarato Scadenza: 13 gennaio 2020 Il bando