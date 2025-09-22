INFODATA ENERGIA

QUALENERGIA.IT SOSTIENE LO SCIOPERO GENERALE IN DIFESA DELLA POPOLAZIONE DI GAZA
Abbonamento PRO
qualenergiabanner-settembredefgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

QUALENERGIA.IT SOSTIENE LO SCIOPERO GENERALE IN DIFESA DELLA POPOLAZIONE DI GAZA
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Ammodernamento alberghi diffusi di montagna del Friuli

Ammodernamento alberghi diffusi di montagna del Friuli

  • 22 Settembre 2025

CATEGORIE:

ADV

Concessione di contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani da collocare o mantenere nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi. Ammette la riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti; riparazione, integrazione o rinnovamento dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto igienico e idrico-sanitario; installazione, adeguamento di impianto di […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 22 Settembre 2025
PRO
Mercato Ets 2 per edifici e trasporti, come contenere i prezzi?
  • 22 Settembre 2025
BYD lancia la batteria con più alta capacità per singola unità: 14,5 MWh
  • 22 Settembre 2025
PRO
Batterie oltre il Macse, cresce l’interesse per capacity e tolling
  • 22 Settembre 2025
Le soluzioni di Solplanet per il fotovoltaico
  • 22 Settembre 2025
Fotovoltaico d’agosto: in Italia più del 20% della domanda
  • 22 Settembre 2025
PRO
Emilia Romagna: contributi per interventi energetici in porti pubblici e sale d’asta
  • 22 Settembre 2025
Il gas, Israele e quei “legami” con i paesi del Mediterraneo
  • 19 Settembre 2025
Incentivi auto elettrica, piattaforma aperta dal 23 settembre

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy