1 Ottobre 2019

Cogesa SpA apre un avviso per l’affidamento dei lavori di allestimento del lotto III della discarica per rifiuti non pericolosi e lavori di realizzazione dei pozzi di estrazione del biogas sul lotto II. La gara si terrà il 14/10/19. Importo: 980.338 euro Scadenza: 14 ottobre 2019 Il bando