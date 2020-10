In questo studio i ricercatori utilizzano algoritmi di autoapprendimento per testare le prestazioni delle batterie al litio durante il ciclo di vita, in modo da elaborare modelli predittivi basati su flussi di dati e analisi computazionali con software di intelligenza artificiale.

Autori: Kristen A. Severson, Peter M. Attia, Norman Jin, Nicholas Perkins, Benben Jiang, Zi Yang, Michael H. Chen, Muratahan Aykol, Patrick K. Herring, Dimitrios Fraggedakis, Martin Z. Bazant, Stephen J. Harris, William C. Chueh, Richard D. Braatz.

Data di pubblicazione: marzo 2019

