20 Novembre 2020

La nuova strategia della Commissione per le fonti rinnovabili offshore al 2050: si prevede di moltiplicare per 25 volte l’attuale potenza installata nelle turbine in mare nei 27 Stati membri e dare ampio spazio alle tecnologie marine (FV fotovoltaici galleggianti ed energia dalle onde e dalle maree).

Autore: Commissione europea

Data: novembre 2020

Pagine: 27

Il documento è collegato all’articolo: Ecco la strategia europea per l’eolico offshore, con tanto potenziale anche nel Mediterraneo

Vedi anche il Working Document che accompagna la strategia (21 pp.)