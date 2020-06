Il termine per aderire alla sanatoria, come noto, è al 30 giugno, ma, accogliendo i ricorsi di una schiera di operatori, il Tar Lazio ha sospeso la restituzione delle agevolazioni della Tremonti Ambiente. La richiesta dei ricorrenti, si legge in una delle sentenze (allegata in basso, neretti nostri), è fondata “sulla circostanza che la mancata […]

Potrebbe interessarti anche: