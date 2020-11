L’Olanda punta sempre più in alto sull’idrogeno: l’obiettivo è realizzare una “Hydrogen valley” per diventare un super-polo tecnologico dedicato alla filiera dell’idrogeno in tutti i suoi aspetti (produzione, trasporto, distribuzione, usi finali). In ballo ci sono investimenti per oltre 9 miliardi di euro, più di 50 progetti e iniziative di diverse compagnie olandesi e internazionali […]

Potrebbe interessarti anche: