Il mancato aggiornamento dei prezzari regionali può essere un problema non solo per gli appalti pubblici, ma anche per la corretta applicazione del Superbonus in edilizia. Ricordiamo, infatti, che tra gli adempimenti previsti dal decreto Rilancio per accedere alla maxi detrazione fiscale del 110% c’è l’asseverazione tecnica dei lavori con la verifica di congruità delle […]

