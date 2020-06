Con una delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri, 4 giugno 2020 (in basso), il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha stanziato 200 milioni di euro per il reddito energetico, rifinanziando il Fondo sviluppo e coesione Imprese e competitività 2014-2020. Il fondo nazionale reddito energetico erogherà contributi in conto capitale e garanzie a copertura […]

