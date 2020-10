La Provincia autonoma di Trento incentiva la diagnosi dei condomini anche se non si eseguono i lavori. Se invece si interviene, la Provincia contribuisce alla spesa dell’amministratore condominiale. Con l’entrata in vigore del Superbonus 110% nazionale, la Giunta Provinciale ha deciso di modificare gli incentivi previsti relativi all’azione “Il tuo condominio green”, per ampliare la […]

