Stanno per entrare in vigore le misure fiscali di stimolo economico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio residenziale, previste dal Decreto Rilancio. Una delle chiavi di volta, per accedere non solo alla detrazione del 110%, ma soprattutto per ridurre il forte impatto energetico e climatico degli edifici, è l’ammodernamento della centrale termica, che il legislatore […]

Potrebbe interessarti anche: