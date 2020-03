Portare la detrazione fiscale per l’efficienza energetica “anche al 100%”, accompagnandola con lo sconto in fattura. Favorire il repowering dell’eolico con la semplificazione delle procedure autorizzative, spingere ancora sul piano Impresa 4.0. Sono alcuni degli interventi che il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli vuole proporre per stimolare l’economia e contrastare gli effetti depressivi delle […]

Potrebbe interessarti anche: