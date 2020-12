La Commissione europea ha lanciato il secondo invito a presentare progetti nell’ambito del Fondo per l’innovazione (Innovation Fund), uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il nuovo bando (link in basso) mette a disposizione finanziamenti per 100 milioni di euro per progetti […]

