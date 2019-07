Nuove procedure per l'invio della richiesta di agevolazione. Invariate le scadenze.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha introdotto nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo della Nuova Sabatini, la misura che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Pur lasciando invariate le scadenze per la trasmissione […]

