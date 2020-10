Il governo francese ha lanciato venerdì due gare d’appalto per l’idrogeno verde, nell’ambito della sua nuova strategia su questo vettore energetico, annunciata inizio settembre. La prima procedura, che come l’altra sarà gestita da Ademe, l’agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia, sarà principalmente rivolta alle imprese e vuole sviluppare sistemi legati alla produzione e […]

