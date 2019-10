Il ministro Patuanelli alla Camera: più incentivi all’auto elettrica e riduzione dei costi fissi in bolletta

Nelle interrogazioni a risposta immediata è intervenuta anche Teresa Bellanova (Politiche agricole) in tema di sussidi dannosi per l’ambiente. Nessun taglio in vista per le agevolazioni fiscali sul gasolio agricolo.

