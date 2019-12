L’incremento per grandi e piccole derivazioni idroelettriche è legato al tasso di inflazione, pari a +1,5% nel periodo ottobre 2017-2019.

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale i sovracanoni annui per il biennio 2020-2021 per l’idroelettrico. Nello specifico, si legge nel documento, la misura del sovracanone annuo viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: a 7,78 euro per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta per […]

