La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il bando per assegnare contributi ai luoghi di culto che investono in fotovoltaico, solare termico e sistemi di accumulo. Il bando (allegato in basso) attua la legge regionale 2 febbraio 2023, n. 1 “Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili” che, ricordiamo, prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro complessivi, da assegnare a diverse tipologie di beneficiari (tra cui imprese, abitazioni e […]

