Il Gse ha pubblicato le regole tecniche che attuano le norme per incentivare autoconsumo collettivo e comunità dell’energia rinnovabile (documento in basso). Da oggi c’è dunque ufficialmente tutto per far partire queste configurazioni, introdotte a marzo 2019 con il Milleproroghe (decreto-legge 162/19, all’articolo 42bis), per anticipare in via sperimentale il recepimento della direttiva europea RED […]

