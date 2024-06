Testo unico rinnovabili, ecco la bozza che andrà in Cdm

Il Testo unico sulle fonti rinnovabili è pronto per essere esaminato dal Consiglio dei ministri, la cui prossima riunione si terrà domani, giovedì 20 giugno, alle ore 17. Nella nuova bozza di decreto legislativo, dal titolo “Testo unico in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (link in basso) ci […]