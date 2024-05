Fotovoltaico e autorizzazioni Fer, il Governo detta la strategia Antonio Junior Ruggiero

CATEGORIE:

Pichetto Fratin (Mase) e Lollobrigida (Masaf) in Parlamento spiegano le ragioni dello stop al FV a terra in agricoltura e annunciano nuove semplificazioni per le rinnovabili. A giugno il quarto bando Pnrr sul biometano.

ADV

La strategia del Governo sulle semplificazioni dei processi autorizzativi per le rinnovabili, troverà una sintesi finale nel decreto legislativo previsto per delega dalla legge Concorrenza n. 118 del 2022. È quanto riferito ieri in aula del Senato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a un’interrogazione a firma Fregolent (Italia Viva). […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER