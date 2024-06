Le tecnologie di potenziamento della rete a basso costo

Il potenziamento della rete elettrica, vitale per l’elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione, viene di solito inteso come sinonimo di grandi investimenti infrastrutturali. La spesa capitale in nuovi tralicci, cavidotti, interconnessioni, cabine di trasformazione, eccetera, sarà sicuramente necessaria. Ma abbiamo anche altre frecce per il nostro arco. Si tratta di strategie di efficienza energetica di […]