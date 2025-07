La Regione Siciliana eroga contributi per sostenere la nascita e la crescita commerciale e industriale di Micro, Piccole e Medie Imprese innovative. Il bando “Open Innovation Sicilia” (allegato in basso) ha in dotazione 9.548.472 euro, finanziato dall’azione 1.1.3 del FESR 2021-2027. I destinatari dell’avviso sono i poli di innovazione, cioè imprese di qualsiasi dimensione – […]