In Veneto contributi per impianti fotovoltaici, anche combinati, a servizio di CER

In Veneto contributi per impianti fotovoltaici, anche combinati, a servizio di CER Redazione QualEnergia.it

CATEGORIE:

Dalla Regione Veneto incentivi per sostenere gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile inseriti in una Cer. Domande dal 24 luglio 2025.

ADV

La Regione Veneto eroga incentivi per realizzare impianti di energia elettrica a fonti rinnovabili a servizio di comunità energetiche. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione di 6 milioni di euro, finanziati attraverso l’azione 2.2.1 del Fesr 2021-2027. Possono presentare domanda di sostegno le Comunità Energetiche Rinnovabili già costituite, Comuni e Pubbliche Amministrazioni partecipanti a […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER