È stato aperto ieri, 15 luglio, il bando della Regione Veneto che eroga incentivi ai cittadini residenti in Veneto per l’ammodernamento tecnologico dei generatori di calore. Per l’attuazione del bando (allegato in basso) sono destinati 4 milioni di euro, a valere sul capitolo del bilancio regionale pluriennale 2025-2027. Più nel dettaglio, la misura concede un […]