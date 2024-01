Rinnovabili, non basta il “no” generico della Soprintendenza per bocciare un progetto

Non si può negare l’autorizzazione a un impianto a fonti rinnovabili facendo riferimento al solo parere contrario della Soprintendenza, espresso in modo generico e senza motivazioni specifiche. Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza (link in basso), ingrossa ancora le fila delle pronunce favorevoli agli operatori delle energie pulite, contro i dinieghi immotivati del […]