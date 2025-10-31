INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 30,9% (30 ott) - PUN: 105,55 €/MWh (1 nov) - Petrolio WTI: 60,40 $/b - Gas Eu TTF: 31,19 €/MWh - CO2: 78,67 €/ton
Home > Mercato energetico >Prima rete elettrica basata solo su inverter grid forming

Prima rete elettrica basata solo su inverter grid forming

CATEGORIE:

In Australia, il primo test mondiale di una rete elettrica da oltre 100 MW gestita senza generazione sincrona o macchine rotanti. Stabilità con sole batterie.

Per la prima volta al mondo, una rete elettrica di grandi dimensioni sarà gestita senza alcun generatore sincrono, utilizzando esclusivamente batterie dotate di inverter grid forming, capaci di fornire stabilità e servizi di rete senza bisogno di macchine rotanti. L’esperimento, annunciato dall’Australian Energy Market Operator (AEMO), segna una tappa storica nella transizione verso un sistema elettrico basato solo su tecnologie rinnovabili come eolico, fotovoltaico e accumuli. La sperimentazione coinvolgerà un[…]

