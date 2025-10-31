Prima rete elettrica basata solo su inverter grid forming

Per la prima volta al mondo, una rete elettrica di grandi dimensioni sarà gestita senza alcun generatore sincrono, utilizzando esclusivamente batterie dotate di inverter grid forming, capaci di fornire stabilità e servizi di rete senza bisogno di macchine rotanti. L’esperimento, annunciato dall’Australian Energy Market Operator (AEMO), segna una tappa storica nella transizione verso un sistema elettrico basato solo su tecnologie rinnovabili come eolico, fotovoltaico e accumuli. La sperimentazione coinvolgerà un[…]