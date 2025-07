Calano i volumi complessivi contrattualizzati, così come il numero dei singoli accordi, ma con una crescita dei progetti fotovoltaici (l’Italia segna addirittura un +184%, come vedremo) e un rinnovato interesse delle utility, mentre gli acquirenti aziendali si muovono con maggiore prudenza. Queste, in sintesi, le principali tendenze sul mercato europeo dei PPA nei primi sei […]