Mercato elettrico, le modifiche proposte da Arera al nuovo TIDE

Il nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), approvato dall’Arera a luglio 2023, entrerà in vigore nelle sue parti essenziali dal 1° gennaio 2025 ma con un periodo transitorio, fino a settembre 2025, per permettere a Terna di aggiornare il suo Codice di Rete. Questo, in sintesi, l’orientamento dell’Autorità nel documento posto in consultazione fino […]