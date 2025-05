La trasformazione digitale del settore edilizio è una leva fondamentale per accelerare la transizione energetica e migliorare la qualità e la resilienza degli ambienti costruiti. L’integrazione di tecnologie smart non rappresenta un semplice aggiornamento tecnologico, ma una svolta nel modo in cui gli edifici sono progettati, gestiti e vissuti. In questo scenario si colloca il […]