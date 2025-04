La Commissione europea vuole rendere l’Unione un leader globale nell’intelligenza artificiale e per riuscirci avrà bisogno anche di una “Strategic roadmap for digitalisation and AI in the energy sector” che sarà adottata nel corso del 2026. L’indicazione arriva dal documento “AI Continent Action Plan” approvato il 9 aprile a Bruxelles, in cui si spiega che […]