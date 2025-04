Basso consumo energetico e alto comfort di un edificio per uffici

Un singolo edificio può generare un grande cambiamento: nel modo in cui costruiamo, ma soprattutto in base al nostro rapporto con l’energia e con il clima.

Ne è convinto il professore del Politecnico di Milano Lorenzo Pagliano, esperto di efficienza energetica in edilizia e co-autore di un paper sulla riduzione della domanda energetica, pubblicato in autunno su “Nature“. Pagliano ha raccontato a QualEnergia.it il lavoro svolto dai ricercatori del Politecnico di Milano su un edificio adibito ad uffici situato presso l’Ateneo.

L’attività dei ricercatori si inserisce nel contesto multidisciplinare del progetto MUSA, ecosistema di ricerca finanziato dal Pnrr, e si concentra su un tema concreto: il comfort indoor e outdoor nei quartieri urbani.

Il progetto pilota riguarda un edificio per uffici di circa 200 mq, distribuito su tre livelli. La riqualificazione è avvenuta seguendo criteri energetici avanzati, ma con un obiettivo: ridurre la domanda energetica senza utilizzare impianti di condizionamento.

È stata mantenuta la massa termica interna dell’edificio esponendola all’interno il più possibile, coibentando alcune pareti con materiali riciclati, soprattutto tessili. Sono stati installati piccoli motori automatizzati per aprire finestre e porte d’ingresso in modo da attivare la ventilazione notturna: durante le stagioni calde o intermedie la massa dell’edificio si raffresca naturalmente e può assorbire calore durante il giorno, stabilizzando la temperatura interna.

La radiazione solare è stata gestita con un’installazione semplice: grandi vetrate schermate da una quinta verde fatta di rampicanti, montata su una struttura che in estate ombreggia, mentre in inverno lascia entrare calore e luce. Infine, l’introduzione di una variabile spesso dimenticata nella progettazione moderna: la velocità dell’aria. Il movimento d’aria generato da ventilatori a pale o aperture strategiche influisce sulla percezione del comfort, specialmente nei periodi caldi.

Un altro aspetto affrontato con Pagliano è la sostenibilità economica di simili progetti. L’edificio doveva comunque essere ristrutturato: i criteri adottati non hanno comportato un costo aggiuntivo, ma hanno migliorato la qualità dell’intervento. “Il costo addizionale è zero – spiega il docente – perché abbiamo investito tempo nella progettazione, non denaro in più”.

Pagliano ritiene che il concetto di “payback time” è spesso distorsivo nella valutazione degli interventi edilizi. “Non ha senso applicarlo a un edificio pubblico – spiega – perché un edificio dura 60-100 anni, e anche un ritorno economico a lungo termine è più che giustificato. Ma spesso si fanno male i conti : progetti inefficienti costano almeno il 30% in più”.

Sebbene le misurazioni siano ancora in corso, si stima un possibile risparmio del 40% sui consumi per il raffrescamento solo grazie all’uso dei ventilatori. Il prossimo passo sarà la replicazione dell’approccio su altre strutture del campus.

Lorenzo Pagliano fa parte di due commissioni interne al Politecnico – una dedicata alla riduzione della domanda di energia, l’altra all’adattamento climatico – e i principi adottati in questo progetto stanno già ispirando nuove sperimentazioni su aule, mense e spazi comuni, dotati di ventilazione naturale e ventilatori a pale.

QualEnergia.it aveva già intervistato il docente per discutere dell’impatto della Direttiva Case Green sul parco edilizio edilizio italiano (Vedi anche, QualEnergia.it “EPBD, sfide e opportunità per il settore edilizio italiano“).