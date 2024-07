Fotovoltaico, gli impianti in aree industriali si possono fare senza permessi

Si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra in aree industriali senza dover acquisire permessi, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, anche se ci sono norme regionali che prevedono diversamente. Questo il principio sancito dal Tar Umbria in una recente sentenza (link in basso), che accoglie il ricorso di una società che aveva presentato […]