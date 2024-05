Fotovoltaico, i grandi impianti e quelli C&I trainano il mercato italiano

La potenza fotovoltaica connessa alla rete in Italia ha toccato 32 GW alla fine di marzo, con 1,72 GW aggiunti nei primi tre mesi dell’anno, un aumento del 63% in confronto a gennaio-marzo 2023 (si veda anche Installato fotovoltaico primo trimestre: +63% sul 2023, ma in netto calo il residenziale). Lo ha indicato Italia Solare […]