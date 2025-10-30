Quanto è attraente per i produttori l’Energy Release 2.0?

Dal 29 ottobre è in vigore il provvedimento sull’Eenrgy Release che corregge il Dm 23 luglio 2024 n. 268, recependo le richieste della Commissione europea dopo la “comfort letter” di Bruxelles (L’Energy Release 2.0 è in vigore, ma l’incertezza resta). Per rendere operativo l’Energy Release 2.0 mancano solo le regole operative del Gse, attese entro metà novembre, e l’avvio della procedura competitiva previsto nei primi mesi del 2026, mentre per[…]