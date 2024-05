L’Emilia Romagna continua la sua stretta al fotovoltaico sulle aree agricole Luca Re

Approvata la delibera della giunta con i criteri per individuare le zone interessate da coltivazioni certificate, in cui si possono fare solo impianti agrivoltaici avanzati, in alcuni casi con il limite del 10% di suolo occupato. Il punto anche alla luce delle possibili modifiche del dl Agricoltura.

L'Emilia Romagna, con la delibera della giunta 693/2024 del 22 aprile, ha approvato i criteri per individuare le aree interessate dalle coltivazioni certificate, oltre alle procedure di controllo per verificare la presenza di una o più colture certificate sulle superfici agricole, ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici. Il provvedimento applica quanto stabilito dalla delibera dell'assemblea

