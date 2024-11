Negli uffici si può fare molto per migliorare l’efficienza energetica, riducendo consumi e bollette. Tanti esempi si trovano nella nuova pubblicazione realizzata da Enea e Assoimmobiliare, il Quaderno dell’efficienza energetica per gli uffici (link in basso). È una guida operativa destinata a professionisti e operatori del settore, con informazioni per svolgere diagnosi energetiche di qualità […]