Efficienza, tutto quello che c’è da sapere per l’alimentare

Il settore alimentare è stato protagonista della campagna 2024 di Energy Efficiency First for SME’s, piano di formazione e sensibilizzazione portato avanti da Enea e Assolombarda in favore delle piccole e medie imprese.

L’iniziativa si è svolta in tre tappe convegnistiche a maggio e adesso gli organizzatori hanno pubblicato le registrazioni degli eventi a scopo divulgativo (qui il link per ascoltarle)

Sul palco, come relatori, gli esperti Enea del laboratorio Efficienza energetica nei settori economici, Claudia Toro, Marcello Salvio e Fabrizio Martini.

Al centro della discussione con tecnici ed energy manager le diagnosi energetiche, gli aspetti finanziari e le modalità progettuali.

In particolare, tra i focus anche il “tool informatico” Atenea4sme sviluppato da Enea per “agevolare la redazione delle diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese, monitorare i consumi e valutare gli interventi più idonei per efficientare il processo produttivo”, spiega una nota.