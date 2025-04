Dall’8 al 10 aprile la commissione Attività produttive della Camera ha svolto le votazioni sugli emendamenti al Ddl di conversione in legge del Dl Bollette (atto n. 2281 in prima lettura a Palazzo Montecitorio). Il Ddl è ora calendarizzato per l’esame in assemblea il 14 aprile, quando il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia. […]