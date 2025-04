Come chiesto ieri dal titolare del Mase, Gilberto Pichetto Fratin, è stato ritirato oggi, 8 aprile, in commissione Attività produttive della Camera, l’emendamento 6.07 dei relatori al dl Bollette in merito alla saturazione virtuale della rete. Lo riporta l’agenzia Public Policy, citando una dichiarazione del relatore Andrea Barabotti (Lega): “Dopo il dialogo con il ministro […]