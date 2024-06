Dispositivo termofotovoltaico ad alta efficienza per l’accumulo elettrico

Per la termodinamica la produzione di calore durante le trasformazioni dell’energia da un tipo ad un altro, è un po’ come fare debiti per un rigoroso amministratore alle prese con una ristrutturazione aziendale: inevitabile, ma doloroso, perché poi tornare indietro è difficile e costoso. Il calore, cioè la quantità di moto delle molecole che compongono […]