Direttiva efficienza energetica, dalla Ue nuove istruzioni per gli enti pubblici Redazione QualEnergia.it

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la raccomandazione con gli orientamenti per ridurre i consumi energetici, ristrutturare gli edifici della PA e per gli appalti pubblici. Disponibile anche il nuovo regolamento Ecodesign.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 28 giugno è stata pubblicata una nuova raccomandazione della Commissione europea su come interpretare la direttiva sull’efficienza energetica. Il focus del provvedimento riguarda gli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2023/1791 EED (Energy Efficiency Directive), per quanto concerne il consumo di energia nel settore pubblico, la ristrutturazione degli edifici […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

