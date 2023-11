Certificati bianchi, aperta la prima sessione per assolvere l’obbligo 2023

Il Gse ha aperto ieri, mercoledì 15 novembre (fino al 30 novembre), la prima sessione per assolvere all’obbligo 2023 per quanto riguarda i certificati bianchi. I soggetti obbligati, informa lo stesso Gse in una nota, possono comunicare al Gestore dei servizi energetici la richiesta per l’annullamento dei Titoli di efficienza energetica (TEE) accedendo al portale informatico dedicato Efficienza […]