CdS: illegittima la moratoria del Lazio sul Viterbese Redazione QualEnergia.it

Per il Consiglio di Stato la delibera 171/2023, che limita la potenza Fer installabile in una singola provincia, pone ostacoli alle rinnovabili non previsti dal legislatore nazionale.

La delibera della Regione Lazio n. 171 del 2023 è illegittima, dato che “ha introdotto ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio non previsti dal legislatore statale ed ha, senza averne il potere, autonomamente fissato criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa”. Così il Consiglio […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

