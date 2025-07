Anche se il progetto di legge sulle aree idonee in Lombardia si è sostanzialmente arenato, il quadro normativo regionale sulle rinnovabili mostra comunque un certo dinamismo. Basti pensare che a breve distanza dalla mozione della Lega approvata in Consiglio regionale per la moratoria agli iter autorizzativi in corso, è arrivato anche l’ok in commissione Agricoltura […]