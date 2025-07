La Regione non può vietare l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in determinate aree, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale (D.lgs. 199/2021). È il principio confermato da una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri, 14 luglio (link in basso), che boccia la delibera della Giunta regionale piemontese n. 58-7356 del 31 […]