La Regione Calabria agevola le imprese nella realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il bando “FEERI – Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese” (allegato in fondo) ha disponibili 45 milioni di euro, di cui: 30 milioni per l’efficientamento energetico dei sistemi produttivi 15 milioni […]