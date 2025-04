Resterà aperto solo per 3 giorni, lo sportello della Regione Marche che agevola gli interventi di efficientamento energetico di strutture, impianti e processi produttivi. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 20.283.617 euro, finanziata dal FESR 2021-2027, intervento 2.1.1.1. I beneficiari sono le micro, piccole, medie e grandi imprese, in forma singola, […]