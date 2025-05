La Regione Campania eroga incentivi per sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche energetiche, attraverso progetti di investimento, di ricerca e di innovazione. Il bando “Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – Step” (allegato in basso) ha in dotazione 50 milioni di euro, finanziati dall’Azione 1.6.1. del FESR 2021-2027. Possono beneficiare del […]