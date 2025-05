La Regione Emilia Romagna concede contributi per sostenere la fabbricazione di tecnologie critiche e strategiche, attraverso progetto di investimento e progetti di ricerca e innovazione. Il bando (allegato in basso) ha in dotazione 30 milioni di euro, finanziati dal FESR 2021-2027. Le risorse sono suddivise in due azioni: azione 1.6.1 – per finanziare progetti di […]